Il sindaco Andrea Pellicini: “Dedico questo 25 Aprile a tutti gli operatori delle nostre case di riposo”

Nel giorno del Settantacinquesimo anniversario della Liberazione, anche Luino partecipa alle celebrazioni per il 25 Aprile. Questa mattina, in presenza per la delegazione di ANPI del consigliere Giovanni Petrotta, il sindaco Andrea Pellicini ha deposto una corona d’alloro in piazza Risorgimento.

«Dedico questo 25 Aprile a tutti gli operatori delle nostre case di riposo, la Fondazione Comi e la Fondazione Molina di Villa Fonteviva. – commenta il sindaco Andrea Pellicini -. Grazie alle loro cure, i nostri anziani sono subito stati messi al sicuro. Le persone ivi ricoverate sono molto importanti. Sono nostri nonni, coloro che ci hanno accudito da piccoli e insegnato tante cose, ma sono anche quelli che hanno ricostruito l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, chi si prende cura di loro, si prende cura del nostro patrimonio affettivo e culturale».

«Oggi, accanto all’Anpi, che perpetua la battaglia dei partigiani per i valori di libertà e democrazia – prosegue il primo cittadino -, ho voluto che ci fosse anche il consigliere comunale Mario Contini, erede di quella tradizione di una parte degli italiani che avevano combattuto sul fronte opposto per difendere l’onore dell’Italia e che il 25 aprile 1945 si sentirono sconfitti. Ciò vuole avere un significato simbolico, non per parificare le ragioni di chi combatté in quei giorni, su cui la storia ha già espresso il suo giudizio, ma perché ritengo che l’Italia, soprattutto in questi momenti, abbia bisogno di parole di pacificazione e di concordia nazionale».