Italia Viva replica al consigliere Longhini

Pubblichiamo la risposta degli esponenti di Italia Viva presso il Comune di Varese alle dichiarazioni del consigliere Longhini



“Consigliere Longhini, che brutto scivolone sui buoni spesa. In un momento di così grave difficoltà,

ai cittadini di Varese servono proposte costruttive e informazioni corrette, non sterile propaganda

politica”.

Così gli esponenti di Italia Viva a Palazzo Estense, Stefano Malerba, Fabrizio Lovato e

Giuseppe Pullara definiscono le parole del consigliere di minoranza che ieri, in un commento sulla

misura di sostegno messa in campo dal Comune, ha diffuso informazioni totalmente errate sulla

entità economica della stessa.

“Sono molte le misure messe in campo dall’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie e

delle persone più fragili in queste settimane. Le risorse a disposizione hanno consentito di

distribuire buoni pasto dal valore che oscilla tra 200 e 450 euro, anche in considerazione di ogni

componente fragile presente in famiglia, ad esempio minori, invalidi senza pensione, anziani privi

di pensione o disoccupati. A questo si aggiunge anche l’importante lavoro di coordinamento dei

servizi sociali del comune con il mondo del terzo settore, cuore pulsante della nostra città, che mai

ci stancheremo di ringraziare per l’opera fondamentale di assistenza alle persone in condizioni di

bisogno”.

“Purtroppo – proseguono gli esponenti di Italia viva di Palazzo Estense – il consigliere Longhini

dovrebbe approfondire maggiormente le notizie ed evitare di diffondere informazioni fuorvianti ai

cittadini, che già stanno vivendo un momento di grave preoccupazione. A chi fa politica è richiesto

grande senso di responsabilità, siamo certi che quando il consigliere Longhini leggerà con più

attenzione i profili tecnici di quanto messo in campo, darà piena condivisione all’iniziativa della

amministrazione comunale a sostegno delle persone in difficoltà economica.

La cosa ancora più grave è che il sindaco Galimberti martedì aveva chiesto ai capigruppo

dell’opposizione suggerimenti sull’attuazione del servizio, ma non è arrivata alcuna idea. Siamo tra i

primi comuni in Italia ad erogare questo importante servizio bisognerebbe andarne orgogliosi

anziché criticare sempre per partito preso. Quello che rimane di Forza Italia a Varese ormai è

sempre più una “costola” della lega di Salvini.

Purtroppo, rileviamo che molti esponenti politi in questi giorni hanno criticato l’entità degli aiuti

comunicando ai cittadini dati sbagliati e offensivi. Evidentemente la becera polemica politica non

riesce a fermarsi nemmeno di fronte a una pandemia. Come gruppo di Italia Viva siamo concentrati

a dare il nostro contributo è a sostenere ogni sforzo per evitare che l’emergenza sanitaria diventi

anche crisi economica e sociale, per questo non possiamo che lodare l’impegno messo in campo

dall’amministrazione di Varese.

Fabrizio Lovato

Stefano Malerba

Giuseppe Pullara