Se la retta dell’asilo diventa un problema

Non tutti gli asili hanno trasformato le rette in richieste di contributi volontari. E per le famiglie è un problema.

Lo scrive in una lettera firmata, una mamma che “cerca di sopravvivere” in risposta all’articolo in materia pubblicato nei giorni scorsi e che riportava la posizione della Fism, associazione cui aderiscono circa 160 scuole dell’infanzia e nido convenzionati tra Varese e Provincia.

Il racconto si riferisce in particolare all’asilo frequentato dal figlio, in una frazione di Gavirate, di cui la signora riconosce la difficoltà, ma…

Noi siamo messi come loro, nessuno ha cercato questa situazione,nessuno l’avrebbe mai voluta ma purtroppo è così! Io sopravvivo insieme a mio marito e ai miei tre figli, sperando che il governo si sbrighi a darci veramente una mano. Entrambi aspettiamo come quasi tutte le persone comuni la cassa integrazione! Non sappiamo dove finiremo noi, mi sembra quasi impossibile che non sia stato fatto un decreto per fermare anche queste rette, sembra tutto veramente ridicolo…eppure è così facile da comprendere