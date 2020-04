La startup dei coupon cambia nome in Discoup

Il portale Più Codici Sconto decide di rinnovarsi e cambiare nome! Grazie al crescente interesse degli utenti per i coupon e i codici sconto, la piattaforma è divenuta uno dei siti più apprezzati dagli italiani. Visto il successo, i fondatori del noto portale hanno deciso di effettuare un restyling della propria immagine, a partire dal nome: la nuova piattaforma si chiamerà Discoup.

​Le statistiche mostrano in maniera chiara come l’attenzione del pubblico verso la ricerca di codici promozionali sia in aumento. Nel 2019, vi è stata una crescita del 50% nell’impiego di coupon rispetto al 2018: più di 8 milioni di utenti hanno cercato sul web uno sconto da applicare al proprio ordine online.

Osservando i dati regionali, si evince un maggior coinvolgimento delle aree metropolitane rispetto alle province. Al primo posto si classifica la Lombardia, con oltre 2 milioni di utenti che hanno adoperato un codice sconto per i propri acquisti. Seguono le regioni Lazio, con 1 milione e 200 mila consumatori, e Campania, con i suoi 640 mila fruitori di codici promozionali.

Per quanto concerne il confronto fra i grandi centri urbani, i dati evidenziano la netta prevalenza di Milano, con 1 milione e 400 mila utenti, e Roma, con 1 milione e 165 mila; le due città sono seguite da Napoli, anche se a grande distanza. L’area metropolitana registra 362 mila utenti che hanno ricercato un codice sconto per i propri ordini sul web.

La ricerca condotta da Tikato S.r.l. manifesta un inarrestabile interessamento degli italiani per i codici sconto. In un mercato in cui lo shopping online occupa una fetta sempre più rilevante, i margini di crescita sono ampi, così come dimostrato dai numeri dei grandi colossi, quali Amazon, eBay e Facebook. Il quesito che si pone riguarda gli sviluppi del 2021 nel settore dei codici promozionali. Il fondatore di Discoup.com (ex piucodicisconto.com) e amministratore di Tikato S.r.l.​​, Andrea Boffo​, ha esposto la sua opinione al riguardo, toccando una serie di questioni relative al cambiamento di immagine della nota piattaforma.

Il cambiamento di nome

Il desiderio di espansione verso i mercati esteri ha spinto il portale a optare per un rebranding. Infatti, il nome Più Codici Sconto appare complesso da ricordare per il pubblico, oltre a risultare inutilizzabile nei paesi stranieri. Da qui, la scelta di rinominare la piattaforma Discoup, denominazione più consona ad un sito dalla risonanza internazionale.

L’analisi dei dati statistici

La maggior parte del traffico verso il portale dedicato ai codici sconto e ai coupon è composto dagli utenti della fascia di età compresa tra i 18 e i 44 anni. L’Italia è uno dei Paesi con la popolazione dall’età media più elevata e il dato penalizza il mercato digitale della piattaforma. Nonostante il crescente utilizzo di codici promozionali da parte degli utenti, il pubblico italiano mostra ancora un’elevata diffidenza nei confronti degli acquisti online. Per tale ragione, uno degli obiettivi dell’azienda consiste nel far leva sull’utente medio per invogliarlo allo shopping online.

Funzionamento e utilizzo dei codici sconto

I codici sconto sono delle sequenze alfanumeriche da inserire durante la fase d’acquisto, completamente gratuiti e di semplice utilizzo. Correttamente applicati al carrello, determinano una riduzione del prezzo su base percentuale oppure l’attribuzione all’utente di un omaggio. Spesso gli acquirenti si domandano per quale ragione un’azienda dovrebbe offrire ai propri clienti un codice sconto, consentendogli di risparmiare sul prezzo. La risposta risiede nei principi basilari del marketing: i codici sconto costituiscono una leva per incentivare l’utente all’acquisto. Le ricerche effettuate dal portale di coupon dimostrano come un codice sconto sia in grado di aumentare le vendite fino al 500%.

Risparmiare con i coupon sugli ordini di elettronica e informatica

Una delle categorie merceologiche maggiormente gettonata dagli utenti è quella degli sconti sull’elettronica e dell’informatica. Grazie ai codici sconto, gli acquirenti possono risparmiare sui prodotti della categoria e fare shopping online a prezzi ridotti. Le maggiori multinazionali dell’informatica e dei beni elettronici mettono a disposizione degli utenti codici promozionali. Sul portale Discoup, è possibile trovare decine di coupon dei più noti store online, quali Acer, Gearbest, HP, MediaWorld e molti altri. Considerando la crescente richiesta di prodotti di elettronica e informatica e il loro costo elevato, l’impiego di codici promozionali è un’ottima occasione per risparmiare.

Obiettivi per il futuro

Uno dei più importanti propositi della piattaforma è rappresentato dall’intenzione di espandersi all’estero, in Paesi come Stati Uniti, Polonia, Regno Unito e Spagna.

Il mercato principale rimarrà comunque l’Italia, dove sono maggiormente sviluppati e consolidati i contatti diretti con i principali e-commerce online.

Il portale mira anche a promuovere l’utilizzo della propria app per smartphone, che vanta già più di 30.000 utilizzatori. L’obiettivo prefissato è il raggiungimento della soglia dei 500.000 download, nonostante sia di difficile raggiungimento. Un simile traguardo appare in linea con la mission aziendale del portale: consentire agli utenti il massimo risparmio possibile sui propri acquisti.