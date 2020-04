Le “Giacche Verdi” in campo per aiutare nei controlli

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha scritto ai presidenti di 7 parchi lombardi (Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco delle Groane, Parco Adda Sud, Parco Nord Milano, Parco valle del Lambro e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza) segnalando che “l’Associazione Giacche Verdi ha comunicato, per il tramite del mio Assessorato, la propria disponibilità ad effettuare un servizio di controllo a cavallo nei parchi lombardi” durante le festività pasquali. Le Giacche Verdi Lombardia sono un’associazione di protezione civile ed ambientale, composta da volontari, senza scopo di lucro, che opera per perseguire obiettivi concreti e benefici per la società.

SI TRATTA DI UN SERVIZIO GRATUITO – “L’obiettivo – ha aggiunto De Corato – è quello di evitare il propagarsi del virus. C’è infatti chi, durante le feste, potrebbe disattendere le regole. Ritengo che l’opportunità offerta dall’associazione Giacche Verdi Lombardia, quella di svolgere, gratuitamente, un servizio di “pattugliamento” a cavallo, possa essere molto utile”.