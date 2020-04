Le valvole per ventilatori in 3D nata al JCR

Antonio Piscia lavora nell’officina centrale del JRC a Ispra (Varese) da 15 anni. Il suo compito abituale è quello di produrre pezzi meccanici su misura ì per i laboratori del JRC, su richiesta degli scienziati. A causa della crisi del Covid-19, la maggior parte dei laboratori del JRC è chiusa e gli scienziati lavorano da casa. Di conseguenza, attualmente non c’è molta domanda per nuove parti di laboratori. Ma questo non significa che Antonio rimane fermo.

Abbiamo visitato l’officina del JRC e trovato Antonio occupato a imballare le valvole . “La settimana scorsa ho prodotto un prototipo di valvola che è stato portato all’Ospedale di Circolo di Varese per testarlo e approvarlo. Questa settimana ho prodotto altre valvole da portare agli ospedali di Varese”, spiega Antonio. Le valvole possono essere usate nelle mascherine dei ventilatori di emergenza, che sono state realizzate dall’impresa italiana Isinnova adattando delle mascherine per immersioni subacquee.

L’officina sta anche esplorando metodi per testare la qualità e la tenuta d’aria di altre valvole che vengono offerte alle istituzioni sanitarie. “I ricercatori del JRC stanno lavorando su molti aspetti legati alla crisi del Covid-19. Da parte nostra, ai servizi di supporto tecnico siamo felici di poter contribuire le comunità locali e i servizi sanitari in tutti i modi possibili”, aggiunge Francesco Scaffidi-Argentina, capo dell’unità logistica del JRC di Ispra.

Il 15 aprile, Francesco ha personalmente consegnato 22 valvole al Direttore Sanitario Lorenzo Maffioli e all’ Operations Manager Giovanni Poggialini dell’ospedale di Varese.

La solidarietà del JRC di Ispra

Diversi servizi del JRC hanno realizzato azioni spontanee di supporto ai servizi locali. Nelle due settimane scorse, il Servizio medico del JRC ha donato dispositive di protezione individuale agli ospedali di Varese e alla casa di cura Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago. Il Comitato Culturale del JRC donerà le sue quote d’iscrizione dell’anno in corso all’Ospedale di Circolo di Varese e il Semestre culturale finlandese del JRC di Ispra ha donato la quota raccolta durante le iniziative promosse l’anno scorso (1.700€) alla ASST dei Sette Laghi.

Il JRC ha anche donato 50 computer a TEDxVarese in sostegno all’iniziativa di solidarietà digitale per Varese, che mira a ridurre l’impatto culturale, sociale ed economico della crisi del Covid-19 agevolando le attività di apprendimento a distanza.

“Il JRC ospita ricercatori da tutta Europa, e anche oltre. Utilizziamo e dipendiamo dai servizi locali nelle nostre vite quotidiane. Vogliamo dimostrare al Paese che ci ospita, l’Italia, alle comunità locali e ai cittadini europei che ci prendiamo cura e li aiutiamo in tutte le maniere possibili”, conclude il manager del sito di Ispra Rien Stroosnijder.