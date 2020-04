A Malpensa sbarcano altri 7 milioni di mascherine

Nuovi sbarchi di materiale sanitaria a Malpensa per l’emergenza Covid-19 le spedizioni di materiale sanitario non si fermano. Questa notte in aeroporto è atterrato poco dopo mezzanotte proveniente da Shenzhen (Cina) il volo della Compagnia aerea cargo Neos, che trasportava 2.400.000 mascherine FFP2.

Poco prima era giunto anche il volo della Compagnia aerea Asiana, proveniente da Seoul, via Londra, che trasportava 4.534.000 mascherine chirurgiche.

Per consentire a tutto il materiale di giungere prontamente alla Protezione Civile i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli dell’Ufficio delle dogane di Malpensa, presenti i militari della Guardia di Finanza, hanno ancora una volta prestato assistenza e vigilanza sotto bordo, consentendo di snellire le procedure di sdoganamento.