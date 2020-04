È morto Giulietto Chiesa. Il giornalista era nato ad Aqui Terme 79 anni fa. Era stato corrispondente da Mosca per l’Unità (1 ottobre 1980- 1settembre 1990) e la Stampa (1990-2000), sulle cui pagine ha raccontato il tramonto del regime sovietico. Ha scritto anche come notista e commentatore per “il Manifesto” e altri giornali e riviste italiane. Chiesa è rimasto in Russia fino alla fine del 2000. Durante il periodo moscovita ha collaborato (in totale gratuità) con “Radio Liberty”.

Così lo ricorda il suo amico e collega Vauro Senesi con un post su Facebook: «Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei».