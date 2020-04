È morto l’ingegner Carlo Giani

Carlo Giani, dopo lunga malattia a si è spento a 94 anni. Assessore ai tempi in cui era sindaco Ossola, ingegnere, ha contribuito all’avvio della modernizzazione della città con opere, progetti e idee che si sarebbero rivelati decisivi, come la tangenziale sud. Opere da completare, progetti da avviare che non tutti ebbero in seguito le cure e l’attenzione delladei vertici comunali e che oggi, ricordando Carlo Giani evidenziano ancora una volta le enorme differenza dei governi cittadini della Seconda Repubblica rispetto a quelli che avviarono e ppi accompagnarono il boom, gli anni ruggenti di Varese.

Ai familiari le più sentite condoglianze di Varesenews, per noi cittadini da oggi l’impegno di non accantonare la memoria di un uomo che ha servito fedelmente la sua città.