Nel bosco l’anonimo altare civile alla Libertà

Questa mattina, all’alba del 25 aprile, un anonimo camminatore si è diretto al Pian delle Noci a Orino per lasciare una preghiera partigiana incisa nel legno, una Madonna e una bandiera tricolore. Sorprendentemente però, il camminatore si è accorto che già un’altra anonima mano ha voluto rendere omaggio alla Liberazione.

Fra la piazza del paese e l’ascesa per il Forte, in cima alla montagna, si trova infatti una baita aperta al pubblico e recentemente ristrutturata dove, di prima mattina, l’anonimo camminatore si è imbattuto nell’altare civile della Libertà, omaggio ai valori di spiritualità, pace e democrazia. Ma anche alla lotta per riconquistare questi valori che oggi fanno parte del nostro dna.