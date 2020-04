Pillole di psicologia per affrontare la quarantena: sos genitori e figli

Genitori come l’acqua: solidi, liquidi e gassosi a seconda delle esigenze. Creare una school zone per non far perdere il contatto con il luogo dell’apprendimento ai vostri figli piccoli. Giocate con loro. No alle punizioni, meglio essere “zen”. Adolescenti per casa? Sì, sono i vostri figli che non possono più evitarvi come la peste.

Sono questi alcuni dei consigli che la nostra psicologa e psicoterapeuta varesina Miriam Nipote ha voluto regalare ai nostri lettori in quarantena con i propri figli. Dopo il successo della prima puntata dedicata alla coppia che non scoppia, ecco che si aggiunge l’elemento dei figli in casa e tutte le conseguenze che questo comporta.

Nel video sono presentati piccoli spunti e, nel caso si volesse consultare la dottoressa con domande o per eventuali approfondimenti, è possibile contattarla tramite la sua pagina facebook v“Pillole di psicologia – Miriam Nipote” o all’indirizzo mail miriam.nipote@gmail.com

