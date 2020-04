Ripetizioni da casa gratis con “Teniamoci per mano”

La scuola non si ferma, ma le nuove modalità di insegnamento adottate per far fronte all’epidemia di Covid-19 possono rivelarsi problematiche per gli studenti in difficoltà con gli studi. Per questo motivo Covo: Organizzazione varesina di orientamento e cultura ha messo insieme una squadra di studenti e giovani lavoratori pronti a dare ripetizioni online gratuite a bambini e ragazzi che fanno fatica a rimanere al passo con la didattica online. Le ripetizioni si terranno online tramite Skype, Zoom o video-chiamate di Whatsapp a seconda della disponibilità degli studenti.

I volontari di Covo sono molti e con competenze diverse, possono quindi offrire una mano in ogni materia per gli studenti che vanno dagli ultimi anni delle scuole elementari, fino a coloro che frequentano i primi anni delle superiori.

«Crediamo – spiegano i volontari di Covo – di poter essere utili in un momento in cui i ragazzi soffrono un grande stress emotivo, vogliamo affrontare questo periodo difficile costruendo legami di solidarietà e di aiuto reciproco».

Per accedere al servizio è sufficiente scrivere una mail all’organizzazione oppure telefonare. Chi ne ha la possibilità potrà inoltre versare un piccolo contributo economico direttamente a favore delle realtà del territorio che affrontano in prima persona l’emergenza Covid-19.