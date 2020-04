Sacra Famiglia, 91 positivi, i decessi salgono a 5

Sale il conto dei pazienti positivi al covid19 nella Rsd Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago: secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati sulla pagina Facebook del comune di Cocquio Trevisago il sindaco Danilo Centrella ha informato i suoi concittadini della situazione.

Sul piano dei dipendenti “ad oggi abbiamo evidenza di 40 operatori dipendenti positivi al tampone ed a casa in quarantena cui si aggiungono 5 operatori alle dipendenze della società di pulizie. E’ iniziata l’opera di valutazione sia da parte del’ATS sia da parte del medico competente di Sacra Famiglia degli operatori assenti per malattia, che dovrebbero rientrare dopo l’esito di negativizzazione dei tamponi”.

Dalla struttura di cura fanno sapere che “continua la misurazione prima dell’inizio turno della temperatura corporea dei singoli operatori. Permanente è la situazione di criticità organizzativa dei turni in considerazione dell’alto tasso di assenze per malattie. La direzione generale di Cesano e di Cocquio ha attivato tutti canali formali ed informali di ricerca personale“.

Il fabbisogno di personale minimo ammonta a 9 infermieri, 15 tra asa e oss, mentre due medici hanno preso servizio dal 22 aprile, due unità di personale ausiliario hanno preso servizio domenica scorsa provenienti da altre sedi di Sacra Famiglia.

In merito alla situazione degli ospiti della Rsd, “i positivi nel Padiglione Rampi sono 60 e attualmente la maggior parte degli ospiti del nucleo Covid Edificio Rampi presentano clinica silente e stanno bene. Con oggi un solo ospite necessita di ossigenoterapia a basso dosaggio. Al momento attuale si sta cominciando a operare per ricondurre il numeroso gruppo di ospiti che permane in un situazione di isolamento a riprendere alcune attività tipiche della normalità delle loro routine giornaliere. Nel Padiglione Pogliani è stata perimetrata una zona covid che ospita al momento attuale 21 ospiti positivi. Gli ospiti del nucleo Covid Pogliani risultano essere tutti con clinica silente eccezion fatta per tre ospiti che richiedono l’ossigeno. Tutti gli ospiti positivi hanno iniziato terapia con Plaquenil. Nel pomeriggio di ieri sono arrivati i risultati dei 48 tamponi effettuati settimana scorsa che rivelano 10 positività“, spiegano dalla Sacra Famiglia, aggiungendo che “un ospite che era positivo, si è negativizzato. I decessi totali, a partire dal 24 febbraio, sono 7 di cui 2 per problemi non legati al coronavirus. Gli ospiti positivi in totale tra padiglione Rampi e padiglione Pogliani sono dunque 91”.

Ad oggi i dati che riguardano invece i residenti in Cocquio Trevisago parlano di 112 persone positive.