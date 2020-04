Ore di apprensione alla Sacra Famiglia, parte la gara di solidarietà

C’è addirittura il sindaco, che è medico, ad essersi offerto per effettuare i turni di guardia per fronteggiare l’emergenza sanitaria all’interno della residenza per disabili cel paese, come riporta oggi un articolo sulle cronache nazionali di Repubblica.

Leggi anche Cocquio Trevisago - Il risultato dei tamponi: 65 contagiati covid alla Sacra Famiglia

- Il risultato dei tamponi: 65 contagiati covid alla Sacra Famiglia Cocquio Trevisago - Due morti alla Sacra Famiglia, uno era positivo

- Due morti alla Sacra Famiglia, uno era positivo Cocquio Trevisago - Sacra Famiglia «aumentano i sintomatici, isolare la struttura»

- Sacra Famiglia «aumentano i sintomatici, isolare la struttura» Cocquio Trevisago - Sacra Famiglia: “Sottoposti a tampone ospiti e personale sintomatico“

- Sacra Famiglia: “Sottoposti a tampone ospiti e personale sintomatico“ Cocquio Trevisago - «Focolaio» alla Sacra Famiglia, presidiato l’ingresso

- «Focolaio» alla Sacra Famiglia, presidiato l’ingresso Cocquio Trevisago - L’allarme del sindaco: “42 ospiti con sintomi alla Sacra Famiglia”

Perché Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisago si è trovato di fronte ad una gravissima emergenza che ha fatto schizzare il piccolo centro fra laghi e valli al quinto posto nella classifica provinciale dei comuni colpiti dai contagi Covid.

Solo che Cocquio ha nemmeno 5 mila abitanti e deve vedersela nella macabra classifica con giganti del peso di Varese o Busto Arsizio, 80 mila residenti ciascuno, più o meno.

Città, “contro“ paesi che tradotto in numeri vale una sessantina di positivi, tutti all’interno della casa di cura al centro – come Varesenews da settimane sta documentando – di reiterate richieste di chiarimenti e azione alle autorità sanitarie da un lato – Ats Insubria – e statali dall’altro, vale a dire la prefettura. Ancora nessuna risposta, lamenta il sindaco, che tiene monitorata come può la situazione.

Domenica scorsa una giunta su Skype ha deliberato aiuti economici e di ogni genere da far convogliare a Sacra Famiglia per sostenere l’istituto in questi momenti tragici: screening, mascherine, tute ma anche, come l’offerta del sindaco, in prestazioni lavorative.

Attorno all’istituto negli ultimi giorni si sta stringendo anche una catena di solidarietà.

In paese e sui social è attiva una raccolta fondi da destinare alla struttura a cura del gruppo sportivo culturale “Amici di Cocquio“ attraverso cui è possibile dare un contributo con bonifico e causale specifica (vedi volantino sopra) o consegnare fisicamente una fornitura di materiale richiesto (sempre mascherine, tute e camici monouso) da far pervenire.

Sacra famiglia attraverso il Centro operativo comunale previo accordi telefonici (sempre come recita il numero sul volantino).