Sacra Famiglia: “Isolati i pazienti covid”

«Confermiamo che la direzione della struttura di Cocquio Trevisago ha messo in atto e osservato tutte le misure esplicitate nelle linee guida settimanali che recepivano le normative centrali e regionali lombarde e dell’ATS competente per territorio».

Lo riporta una nota di Sacra Famiglia, la Rsd dove solo oltre 60 i degenti risultati positivi al tampone, oltre a diversi dipendenti.

«L’aderenza a questi indirizzi è stata confermata dall’ATS Insubria nel corso del sopralluogo effettuato il 2 aprile. Il verbale della verifica conclude: “Si rileva che vengono applicati i protocolli di struttura e le indicazioni contenute nel vademecum in tema di coronavirus, inviato da questa ATS”».

«L’impegno è ancora più importante se consideriamo che la residenza di Cocquio ospita persone con disturbi del comportamento anche gravi» e «confermiamo inoltre che gli ospiti risultati positivi ai test sono stati tempestivamente isolati secondo le direttive delle autorità e trattati con le terapie indicate dal protocollo dei nostri specialisti. Tutti gli operatori sono dotati di dispositivi per la protezione individuale».

La nota segue a diversi aggiornamenti che in questi giorni l’amministrazione comunale sta offrendo ai cittadini per tenerli informati sulla situazione all’interno della struttura. Il momento è sentito dalla comunità che sta dando seguito ad una raccolta fondi da destinare all’acquisto di presidi di sicurezza per i lavoratori.