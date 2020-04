Saronno, tutti negativi i dipendenti Focris sottoposti a tampone

Tamponi alla Focris, la casa di riposo intercomunale di Saronno, fondata su iniziativa dei Comuni di Saronno, Cislago, Uboldo, Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto e Solaro.

I primi test sono stati effettuati sui dipendenti in capo alla struttura, una ventina di lavoratori tra infermieri, impiegati amministrativi e personale di vario tipo. Tutte le persone sottoposte all’esame sono risultate negative.

All’interno della struttura lavorano anche diversi operatori socio sanitari dipendenti di una cooperativa sociale, la Rembrandt: questi hanno effettuato i tamponi qualche giorno più tardi rispetto al personale Focris. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda i tamponi per gli ospiti: sono stati richiesti a gran voce sia dal direttore generale della Rsa Fausto Forti, sia dal direttore sanitario Renato Balzaretti, sia dai sindacati che hanno più volte chiesto di sapere tempistiche e dati certi sulla reale situazione interna alla casa di riposo di via Volpi.

Alcuni ospiti hanno infatti manifestato sintomi riconducibili al coronavirus e sono stati isolati in un nucleo specifico della struttura. Almeno due ospiti, ammalatisi nelle scorse settimane e a cui è stato fatto il test in ospedale, sono risultati positivi al Covid-19 e sono purtroppo deceduti. Per le altre persone morte in queste settimane, una quindicina da inizio marzo, in assenza dei tamponi non è possibile avere la certezza che abbiano contratto il virus. La speranza di chi gestisce la Rsa saronnese è che i tamponi agli ospiti possano essere effettuati quanto prima, per avere dati certi e una strategia per isolare e curare al meglio le persone contagiate.