Il sindacato alle Poste: “Disinfettare le banconote”

Il sindacato Slg-Cub Poste chiede all’aienda Poste Italiane di operare una disinfezione delle banconote.

«È noto, così come ricordato anche recentemente dall’OMS, «che il denaro passa di mano con frequenza e può catturare ogni tipo di batterio o di virus, per questo suggeriamo alle persone di lavarsi le mani dopo aver maneggiato i soldi».

Pur tuttavia, ad avviso della scrivente, nel caso del Covid-19, oltre al lavaggio delle mani, sarebbe di decisiva importanza un intervento di disinfezione del “circolante”, così come attuato in Cina, per ridurre radicalmente la diramazione virale, brevi manu, tra le persone», si legge in una nota sndacale.

«Per questo motivo, tra le diverse misure di prevenzione, già decise dal governo,

e in coerenza con l’inderogabile necessità di interrompere la propagazione del Covid-19, si chiede di conseguire, anche presso Poste Italiane, un’adeguata attività di disinfezione delle banconote, attraverso le esistenti ditte specializzate e le apparecchiature previste, ai vari livelli di movimentazione, di deposito e di prelievo del contante, interrompendo, così, un fondamentale vettore di contagio e salvaguardando i lavoratori e la popolazione».