Snack americani, quali sono i più golosi?

Serie Tv e film di ogni genere, hanno reso la cultura – e gli snack – stelle e strisce famosa in tutto il mondo. Da una geniale idea di un giovane ragazzo, è diventata reale la possibilità di gustare gli snack americani più golosi – stando comodamente seduti sul divano di casa – anche qui in Italia. American Uncle, un negozio online che permette a ogni persona dotata di connessione internet di acquistare prodotti Made in USA, spesso introvabili sul mercato italiano.

Chi è rimasto ammaliato dal fascino “proibito” degli snack e dolci americani, grazie a questo e-commerce dedicato al cibo USA potrà fare incetta di ogni leccornia e vedersela recapitare a casa in pochi giorni. Oltre ai prodotti più famosi, come i dolcetti al burro di noccioline della Reeses e ad una vasta selezione di soft drink che include i prodotti Dr Pepper e Fanta, ogni giorno sono molte le leccornie che sono aggiunte al catalogo online,.

Gli snack americani più consumati in Italia

Patatine dai gusti più impensabili, snack alla cioccolata dolci e salati e bevande analcoliche per ogni gusto. Sono poche le nazioni in tutto il mondo che possono vantare un panorama di snack come quello degli Stati Uniti d’America.

Anche se ogni anno il mercato vede entrare e uscire migliaia di prodotti, sono relativamente pochi quelli che realmente fanno breccia nel cuore delle persone.

Ma quali sono gli snack americani più consumati in Italia?

Grazie al supporto di American Uncle, qui di seguito potete scoprire quali sono i tre snack preferiti dagli italiani e alcune loro particolarità.

Oreo

I deliziosi biscotti Oreo, composti da due cialde al cioccolato e il cremoso ripieno al sapore vaniglia, non potevano che essere lo snack preferito dagli italiani. Sono molte le persone che tendono a confrontarli con i connazionali Ringo Boys, ma sono due biscotti così differenti tra loro che sembra un affronto paragonare due delizie del genere.

Le proposte di Oreo negli Stati Uniti sono molte, e includono biscotti al sapore di anguria, burro d’arachidi e zucca. Gusti che potrebbero far storcere il naso ai più, ma che meritano sicuramente di essere assaggiati almeno una volta nella vita.

Pringles

Le patatine nel tubo, che in pochi anni sono diventate lo snack salato più scelto da chi vuole fare un aperitivo in compagnia o semplicemente fare uno sfizioso snack. Queste inconfondibili chips e la loro simpatica mascotte, sono disponibili in una vasta selezione di gusti. Tra le Pringles più “sfiziose”, non si possono non citare le patatine alla salsa ranch, cheddar e panna acida. Di tanto in tanto, escono alcune patite dai gusti “in edizione limitata” come quelle al lime, alla paprica o alla salsa BBQ. Gusti che ben si distanziano dalle classiche patatine Pringles che siamo abituati a vedere sugli scaffali dei supermercati italiani.

Skittles

L’ultimo gradino di questo podio virtuale se lo aggiudicano le Skittles. Caramelle alla frutta con un guscio di zucchero colorato. A dispetto di quello che si pensa, in Italia si conoscono da pochi anni, sono più di tre decenni che negli Stati Uniti si producono. I tanti colori di queste caramelle, hanno dato lo spunto all’agenzia pubblicitaria D’Arcy Masius Benton & Bowles nel creare lo slogan che le ha rese famose Skittles, assaggi l’arcobaleno”.

La possibilità di acquistare con un click e, di vedersi recapitare a casa tutti questi prodotti Made in USA, vi porterà alla scoperta di tutte le golosità presenti sulle pagine online del catalogo di American Uncle. Guardare un film, sgranocchiando gli stessi snack americani presenti sulla pellicola, non sarà più un sogno riservato a chi si trova negli States.