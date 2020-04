Tablet e computer a tutti i bambini per seguire le lezioni online

La didattica a Castellanza non si ferma e supera anche le difficoltà tecniche che possono crearsi. Sono stati infatti consegnati 33, fra tablet e computer portatili ad altrettante famiglie castellanzesi, così da permettere ai giovani studenti di seguire le lezioni.

Fautore dell’iniziativa il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, il professor Giuseppe Rizzo, che ha dato vita all’iniziativa: «Per garantire il diritto costituzionale all’apprendimento a tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto comprensivo di Castellanza e rispettare le disposizioni di tutela della salute, il dirigente scolastico ha dato corso a un’importante iniziativa per dare gli strumenti informatici necessari per la didattica a distanza alle famiglie che ne hanno fatto richiesta – spiega in una nota l’Amministrazione comunale – L’istituto ha attinto inizialmente a proprie risorse, a finanziamenti statali e contributi del Comune e della Protezione civile. Sono stati consegnati ben 33 tra computer portatili e tablet andando incontro a tutte le richieste delle famiglie di studenti delle scuole medie”.

Il sindaco Mirella Cerini, che ha messo a disposizione la Protezione civile cittadina per aiutare la scuola durante la distribuzione delle apparecchiature informatiche, plaude l’idea: «Un’ottima iniziativa, che permetterà agli studenti di continuare a seguire le lezioni online. E’ importante vedere che la didattica nelle nostre scuole non si arresta e che sia i docenti, sia gli allievi conservino la volontà di dare attenzione al prosieguo delle lezioni, nonostante l’allarme Covid-19 e l’impossibilità di recarsi a scuola. Grazie a tutto il personale scolastico, alle famiglie e alla disponibilità della Protezione civile».