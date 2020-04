Telefonata tra Conte e la Presidente svizzera: “Frontalieri fondamentali per entrambi”

Il Presidente Conte ha ricevuto nel pomeriggio una nuova telefonata da parte della Presidente della Confederazione svizzera, Simonetta Sommaruga, focalizzata integralmente sull’emergenza del Coronavirus.

Secondo quando riporta una nota di Palazzo Chigi “i due leader hanno convenuto circa l’importanza sia per l’Italia che per la Svizzera del ruolo dei lavoratori frontalieri anche in questo delicato momento”. Con un tweet anche la presidente Sommaruga ha spiegato i contenuti della telefonata: “Mentre ci apprestiamo a rilanciare la vita nelle nostre società, dobbiamo continuare gli sforzi per proteggere le nostre popolazioni. Con Giuseppe Conte ho discusso di cooperazione transfrontaliera, economia e solidarietà tra vicini, necessarie in questa crisi“.

Un tema, quello dei rapporti tra Italia e Svizzera, tornato agli onori delle cronache a seguito delle chiusure dei valichi minori nel corso delle ultime settimane che stanno causando code e disagi ai frontalieri. Aperture che potrebbero arrivare tra non molto: la possibilità a partire dalle prossime settimane di un progressivo ritorno alla normali è stata ventilata oggi nel corso della conferenza stampa del Consiglio federale durante la quale sono stati annunciati gli allentamenti alle misure di controllo dell’epidemia da coronavirus.

Nel corso della telefonata, precisa il Governo, “la Presidente Sommaruga ha confermato al Presidente del Consiglio la solidarietà delle Autorità e del popolo svizzero nei confronti dell’Italia e dei suoi cittadini“.