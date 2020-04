Varese, per San Vittore chiudono le sedi della ASST

Nella giornata della festa patronale di Varese, venerdì 8 maggio, la ASST dei Sette Laghi chiuderà una serie di uffici per l’intera giornata. Per San Vittore quindi, battenti chiusi per CUP, segreterie ambulatori, sportelli di ritiro referti, punti prelievo, accettazione amministrativa, ufficio relazioni con il pubblico e uffici sedi territoriali.

La ASST dei Sette Laghi precisa inoltre che queste chiusure saranno in vigore per tutte le sedi aziendali.