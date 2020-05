Il 2 giugno flash mob del centrodestra in piazza del Podestà

Martedì 2 giugno alle ore 10.30 in piazza del Podestà a Varese si terrà un Flash-mob del Centrodestra. Per evitare assembramenti e rispettare le misure legate alle distanze saranno preparati cartelli con messaggi e slogan sulla situazione nazionale e regionale. «Oltre alla manifestazione di Milano a sostegno della presidenza di Regione Lombardia – scrivono gli organizzatori – e quella dei leader nazionali organizzata a Roma, anche nei capoluoghi di provincia il Centrodestra diffonde il proprio messaggio con capillarità e vicinanza a coloro che stanno soffrendo il momento emergenziale. Saranno presenti eletti del nostro territorio in Regione e Parlamento, ma senza simboli di partito».