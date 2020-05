A luglio Easyjet riparte da Malpensa per le destinazioni turistiche straniere

Dopo il ripristino delle tratte interne all’Italia da Malpensa, Easyjet fa il passo successivo: ripartono- a luglio – i voli internazionali dall’hub di Milano Malpensa, aeroporto

«Il dettaglio dei voli e delle loro frequenze saranno divulgati la prossima settimana» fa sapere la compagnia. Si sa però che tra le destinazioni ci saranno Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra Luton, Zante, Tenerife e Minorca.

Insomma grandi classici estivi, salvo London Luton, che è il quartier generale di Easyjet.

Su Londra ci saranno dieci voli settimanali, su Minrorca 15, su Marrakech 6, su Fuerteventura 2, su Tenerife 3, mentre per le altre si parla di frequenza giornaliera (nel 2021 la previsione è raddoppiare).

«La ripresa dei collegamenti internazionali da Malpensa, nostro aeroporto di casa, nonché principale hub in Italia e in Europa, è un’ottima notizia per noi, per i nostri clienti e per l’economia italiana» ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di Easyjet in Italia.

Da Milano Malpensa il prossimo 15 giugno ripartono otto rotte interne: Napoli, Catania, Bari, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.

E pensare che solo ieri il ceo di Easyjet Londgren aveva ipotizzato uno stop ai voli in Italia, se non si ridurranno le limitazioni ai posti (disponibile un sedile su tre). Minaccia concreta? Si vedrà, nel dubbio la compagnia apre le vendite e programma i voli.