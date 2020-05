A Monvalle ritorna un po’ di normalità

A poco a poco anche Monvalle riparte. Da lunedì 18 maggio diversi negozianti del paese hanno riaperto i loro locali al pubblico. A questi si aggiungono anche panettieri, macellai e negozi di generi di prima necessità, che invece non hanno mai chiuso.

La biblioteca comunale è ancora chiusa, e probabilmente lo sarà ancora per diverso tempo. «Stiamo studiando – spiega il sindaco di Monvalle Franco Oregioni – un rinnovamento generale delle strutture comunali. Alcuni servizi verranno limitati o sospesi e tra questi potrà esserci anche la biblioteca».

Invece, è ancora possibile accedere alle spiagge comunali per una passeggiata o per fare attività fisica, ma le strutture e i servizi sono ancora sospesi. «A breve – ricorda il sindaco – riapriremo il bando per la gestione del chiosco sulla spiaggia Gureè. Speriamo che per l’inizio dell’estate il chiosco possa ritornare in attività, così da recuperare almeno alcuni mesi della stagione».