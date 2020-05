Alfieri: “Dalla Lega pressioni inaccettabili sui sindaci contro i test sierologici”

“Il servizio andato in onda ieri sera su La 7 evidenzia un comportamento inaccettabile da parte di esponenti di punta del partito di Salvini, che avrebbero esercitato pressioni su Sindaci, “colpevoli” di aver avviato nei loro comuni i test sierologici. Non mi permetto neanche di entrare nel merito della questione, mi fermo al metodo: inaccettabile”.

Il senatore Alessandro Alfieri interviene oggi sulla vicenda sollevata da un servizio televisivo di Piazza pulita che ripercorre la vicenda intervistando diversi sindaci tra cui quello di Cocquio Trevisago, Danilo Centrella. “Ci sono state ingerenze che non dovevano esserci. Mi hanno mandato messaggi in cui mi chiedeva valutare che uscire contro la regione sarebbe stato sbagliato”. Il sindaco poi chiude l’intervista affermando che tutta la vicenda verrà chiarita in Procura.

“La Lega, che si dice “vicina al territorio”, – prosegue nel suo post Alfieri – in realtà dimostra di essere vicina solo a chi ubbidisce alle decisioni del partito, a prescindere dagli interessi dei cittadini. Il presidente della commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, smentisca quanto affermato nel servizio o si scusi. Se Monti non smentisce, Fontana deve subito prenderne le distanze. Ne va della credibilità di Regione Lombardia”.

IL POST INTEGRALE CON IL VIDEO DELLA TRASMISSIONE