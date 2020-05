Andrea Gosetti: “Racconto storie perché il pubblico mi manca troppo”

Una voce calda e profonda, belle storie da raccontare, musica per creare atmosfere e sottolineare passaggi.

Ad Andrea Gosetti, anima della cooperativa Intrecci teatrale di Bisuschio, il coronavirus ha tolto da un giorno all’altro ciò che per un attore è vitale come l’aria: il pubblico. «Ho provato ad organizzare il teatro in un altro modo, con degli spettacoli online ma non ha funzionato – racconta Andrea – Mi mancava troppo il pubblico, l’interazione con le persone, quell’energia che il pubblico vive durante gli spettacoli teatrali ma che è fondamentale anche per chi recita sul palcoscenico. Ho smesso quasi subito».

La svolta è arrivata sempre grazie alla tecnologia: «Durante un seminario online, si parlava di Alexa, l’assistente vocale di Amazon e lì mi si è accesa una scintilla. Perché non affidarsi alla voce e raccontare storie, concentrando su strumento importantissimo per un attore, la mia voglia di esserci, di recitare, di donare qualcosa al mio pubblico».

Andrea Gosetti ha scelto lo strumento del podcast e ha aperto un canale sulla piattaforma Spreaker: «Le storie che abbiamo caricato sono di autori diversi e tutte musicate ad hoc. Le abbiamo suddivisce per fasce d’età, bambini, ragazzi e adulti. Ho coinvolto un amico musicista, ma anche amici autori, come Patrizia Emilitri, molto nota, o Federica Puglisi, una giovane scrittrice molto brava, ma anche altri e siamo aperti a proposte e nuove collaborazioni».

La piattaforma, che è gratuita per chi vuole ascoltare i racconti, potrebbe anche permettere all’artista di monetizzare questo lavoro: «Di sicuro ci vogliono grandi numeri – dice Andrea – ma il valore di questo lavoro va oltre: il racconto in sé, che è sempre un dono, e per me la possibilità di continuare a fare esercizio di teatro, affinando il lavoro d’attore in vista della ripartenza, quando sarà possibile».

Per ascoltare i podcast basta andare sul profilo di Andrea Gosetti, sulla piattaforma Spreaker, da computer o smartphone.

«Troverete storie sempre nuove – conclude Andrea – Adesso stiamo preparando un racconto per la festa della mamma, tratto dal mio spettacolo “Due destini”. Venite a cercarci e lasciatevi raccontare belle storie!».