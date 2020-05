Cadono nel dirupo con la moto, soccorsi in azione

Il soccorso alpino di Varese sta intervenendo assieme a vigili del fuoco e 118 in zona Cuasso al Monte in merito ad un incidente stradale: un motociclista è uscito di strada ed è precipitato per diversi metri in corrispondenza di un tornante.

Al momento è in azione una prima squadra di tecnici già sul posto e si attende l’arrivo dell’elisoccorso con equipe medica.

Non si conoscono al momento le condizioni sanitarie degli infortunati, che sono due.

Il codice di intervento dei mezzi di soccorso è giallo.

La zona dell’intervento è in via per Cuasso al Piano. (immagine di pepertorio)