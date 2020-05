Chiesa Evangelica Castellanza, pronta a riaccogliere i fedeli

In piena zona Cesarini, mancavano solo 48 ore all’entrata in vigore del dpcm per le riaperture del 18 maggio, anche le professioni di fede diverse da quella cattolica hanno ricevuto un protocollo per ricominciare ad incontrarsi con i loro fedeli.

A Castellanza, esiste una comunità evangelica che da 3 anni esatti (20 maggio 2017) si riunisce nella chiesa di via don Gnocchi, una struttura che offre la sensazione di una vera accoglienza per quanti la frequentano. Sono 600 i posti tra platea e balconata interamente occupate da poltroncine. Nessuna panca, nessuna sedia. Per gli incontri della fase 2 del covid-19, potranno essere solo 200 le persone che accederanno alle riunioni serali della settimana e a quella mattutina della domenica.

Silvano Basile è il pastore della Chiesa Evangelica Pentacostale Assemblea di Dio, con un ruolo di primo piano a livello regionale. Attorno a lui fervono i preparativi per adeguare la chiesa al protocollo: «Più o meno – spiega – si tratta di norme simili a quelle cui sono tenuti i cristiani cattolici. Noi non abbiamo la comunione e nemmeno la confessione, ma le distanze, il numero massimo delle persone che possono partecipare agi incontri, i controlli agli ingressi e alle uscite, il rispetto dei dispositivi di protezione sono identici».

Giovani e adulti sono impegnati a sistemare le ultime cose, mentre il pastore non nasconde soddisfazione per poter incontrare di nuovo il “suo” popolo, anche se chiarisce: «L’epidemia ci ha allontanati fisicamente, ma virtualmente siamo stati sempre uniti e vicini. Grazie alle piattaforme di videoconferenze le riunioni in diretta del mercoledì, venerdì e della domenica hanno permesso collegamenti anche con l’estero, USA e Canada compresi».

«Diversi i progetti attivati sul web che meritano una particolare segnalazione – prosegue il pastore -. Il primo con protagonisti i giovani, il cui raduno ha fatto registrare 460 collegamenti, con una partecipazione complessiva di mille persone. Il secondo è quello dell’incontro quotidiano alle 7 che, a livello nazione, ha coinvolto 30mila fedeli. Il terzo è la preghiera di domenica 24 aprile quando, sempre su tutto il territorio italiano, abbiamo avuto 20mila contatti. Il quarto è coinciso con una iniziativa per i bambini dal titolo “Ma che gioia!”».

Concretamente, la Chiesa Evangelica Pentacostale castellanzese si è manifestata con atti di solidarietà e vicinanza al territorio. Ricordiamo così la distribuzione di 37 pacchi di generi alimentari per le famiglie bisognose, l’assistenza a persone anziane, la consegna di mille mascherine e poi di altre seicento al Comune di Castellanza.