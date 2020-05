Cocaina nelle calze, denunciato un uomo

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Busto Arsizio hanno fermato e denunciato un uomo trovato in possesso di quattro grammi di cocaina e di un grammo di hashish, sostanze già suddivise in dosi e nascoste all’interno di una calza (indossata) al momento del controllo.

L’uomo, cittadino pakistano già noto alle forze dell’ordine per via di una serie di precedenti, è stato intercettato nel primo pomeriggio di lunedì 18 maggio mentre percorreva la via Per Cassano a bordo di un’automobile guidata da una ragazza italiana, proprietaria del veicolo. Nel corso del controllo dei documenti, gli agenti hanno notato un certo nervosismo: insospettiti hanno deciso di eseguire una perquisizione più approfondita.

In una delle calze, come detto, erano nascoste alcune dosi; la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare anche un bilancino di precisione, avvalorando così l’ipotesi dello spaccio. A quel punto l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.