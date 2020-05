Come l’Europa risponde al virus: un’indagine del Jrc

In questi mesi si è imparato a conoscere il lavoro di medici e infermieri, si è prestata attenzione a tutte le possibili soluzioni all’epidemia di Covid-19, si sono ascoltate le difficoltà e le paure degli imprenditori, ma si sa ancora poco di come le persone comuni hanno veramente affrontato la quotidianità nell’emergenza. Il Jrc ha quindi deciso di dare il via a un questionario rivolto ai cittadini di tutti i 27 paesi dell’Unione Europea, per conoscere le loro esperienze e studiare strategie volte a ridurre l’impatto delle misure di contenimento sulla vita delle persone.

Il questionario è disponibile a questo link in 12 lingue, compreso l’Italiano, e contiene domande riguardo l’impatto che l’epidemia di Covid-19 ha avuto sul lavoro dei cittadini, le loro condizioni di vita, la fiducia verso la gestione dell’emergenza da parte dello stato e delle istituzioni europee e le loro opinioni sulle strategie di riapertura.

A rotazione, ci saranno anche alcuni moduli relativi ad altre tematiche delicate tra cui: bambini, istruzione, famiglia, capacità di reagire di fonte a un evento traumatico, app per gestire l’emergenza Covid-19, condivisione dei dati, consumo dell’energia, valori e morale.

Le informazioni raccolte con questo questionario aiuteranno i ricercatori del Jrc a valutare l’impatto e le conseguenze che il Coronavirus ha avuto sulla vita delle persone di tutto il continente, e a mettere insieme delle risposte efficaci in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini.