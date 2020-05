Coronavirus in Canton Ticino, un’altra giornata a due zeri

Un’altra giornata caratterizzata dal doppio zero i Canton Ticino. I dati delle ultime 24 ore per la seconda volta nel giro di pochi giorni hanno fatto registrare zero decessi e zero contagi. Sei le persone dimesse dall’ospedale.

Un doppio zero che il cantone condivide con i vicini dei Grigioni, dove la situazione sembra evolversi positivamente, conil conteggio fermo da ieri a 821 contagi e 46 decessi.