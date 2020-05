Coronavirus e mascherina durante l’attività motoria?

Buonasera,

Vorrei porre un quesito: è normale utilizzare la mascherina durante l’attività motoria all’aria aperta?non è controproducente e pericoloso perché può causare malori o addirittura svenimenti, soprattutto adesso che ci avviciniamo alle giornate più calde dell’anno?

Pongo questa domanda perché vorrei innanzitutto capire se davvero da lunedì 4 maggio si sarà obbligati ad indossare la mascherina mentre si passeggia, si corre o si va in bicicletta e soprattutto se davvero sia una “protezione ” anticontagio essenziale; oppure ci troviamo di fronte ad un decreto senza alcun senso logico, per lo più pericoloso per la salute del cittadino che sta praticando sport?!

Attendo gentilmente chiarimenti e risposte in merito alla questione.

Cordiali saluti un vostro caro lettore

Gianluca