Coronavirus: tre samaratesi guariti

Finalmente il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, può “aggiungere” la voce guariti quando aggiorna i suoi concittadini sulla situazione Coronavirus.

«Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una splendida notizia: oggi – martedì 5 maggio – tre nostri concittadini sono finalmente guariti. Una notizia che fa sicuramente bene al morale e che continua ad alimentare in noi la speranza, ma che non deve far abbassare la guardia nei confronti del virus».

I casi, ad oggi, sono 28: di questi, 9 sono deceduti.

Il sindaco poi invita tutti i samaratesi a rispettare le norme di distanziamento e l’utilizzo delle mascherine – che è obbligatorio: «Da ieri siamo entrati nella fase due, ma l’emergenza non è ancora terminata. Atteggiamenti irresponsabili potrebbero rendere vano ogni sacrificio fatto fino ad oggi. Serve responsabilità. Io mi fido di voi».