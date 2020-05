Il credito per ripartire. Diretta con Luca Gotti di Ubi Banca

Dopo l’emergenza sanitaria, il tema del credito è diventato centrale per garantire la ripartenza economica del Paese. Se il decreto liquidità ha fornito alle imprese gli strumenti per fronteggiare le conseguenze del Coronavirus sul piano finanziario, per la messa a terra del provvedimento è strategico il ruolo svolto dalle banche, chiamate a processare una quantità enorme di richieste, in particolare quelle fino a 25mila euro.

Al tema della liquidità finanziaria e della ripartenza economica dopo il lockdown, Varesenews dedicherà la diretta Facebook di questa sera (inizio alle ore 18) intitolata “Il credito per ripartire”, a cui parteciperà Luca Gotti, responsabile della macroarea territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di Ubi Banca.

Ubi Banca ha in provincia di Varese una presenza capillare che si traduce in 72 filiali, 5 mini sportelli, 2 centri impresa e altrettante direzioni territoriali, e nel suo dna un pezzo importante della storia del credito del territorio, ovvero il Credito Varesino e il gruppo Banca Popolare Commercio e Industria comprendente la Banca Popolare di Luino e di Varese.