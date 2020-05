Dai ristoranti ai musei, ecco come si riparte

Lunedì 18 maggio la gran parte delle attività rimaste chiuse dall’8 marzo si rimetterà in moto. C’è grande attesa in moltissime categorie di lavoratori che riprenderanno le loro mansioni ma in un modo del tutto diverso. Sarà una grande incognita ma la trepidazione per la ripartenza è, sicuramente, il sentimento dominante (Milano in questi giorni, foto di Jacopo Belloni).

Ecco, categoria per categoria, quali sono le regole che tutti dovranno rispettare. Dai nostri comportamenti dipenderà molto di quanto accadrà in futuro.

Clicca sulle voci per leggere le regole da seguire.