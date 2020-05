Drammatico incidente a Inveruno, grave 45enne motociclista

Drammatico l’incidente accaduto nel pomeriggio di oggi (sabato 16 maggio) a Inveruno, dove sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Legnano. L’impatto ha interessato un’auto e una moto condotta da un uomo di 45 anni, finito in codice rosso al pronto soccorso.

Lo scontro è accaduto attorno alle 14, in via Magenta. In supporto sono sopraggiunti gli uomini del distaccamento di Legnano che hanno aiutato i soccorritori e messo in sicurezza i mezzi incidentati. Il centauro, le cui condizioni sono apparse gravi, è stato condotto dall’elisoccorso al Niguarda di Milano.