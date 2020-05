Fase 2 e rilancio: le regole per i condomini

Con l’avvio della Fase 2 avanzata, che consente la riapertura delle attività e la ripresa degli spostamenti, finisce il lockdown e diventa possibile svolgere l’assemblea condominiale in presenza.

Diventeranno, insieme ai criteri generali stabiliti nel nuovo Dpcm in vigore dal 18

maggio, le nuove regole a cui attenersi per tenere l’assemblea di condominio. “In

tal modo, condomini e amministratori potranno riunirsi in sicurezza.”

Le linee guida precisano che l’amministratore “dovrà individuare un locale

(oppure un’area esterna coperta o anche non coperta) ove – tenuto conto della

necessità del rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza tra tutti i

presenti – possa avere svolgimento l’adunanza”.

“Tale luogo dovrà essere dotato di un numero di sedie idoneo a consentire a tutti

i partecipanti di presenziare seduti a distanza di sicurezza e dovrà essere stato

preventivamente pulito ed igienizzato. All’ingresso dovranno essere, inoltre, resi

disponibili liquidi igienizzanti”.

Le linee guida precisano che ”l’accesso al luogo dell’assemblea dovrà avvenire

in forma individuale e in modo tale da evitare ogni ‘assembramento‘. A tal

fine dovranno essere utilizzati, ove presenti, più ingressi, eventualmente

distinguendo quelli riservati all’entrata e quelli riservati all’uscita”.

I partecipanti “saranno tenuti, altresì, ad indossare le mascherine e i guanti

monouso. Solo con tali guanti si potrà toccare l’eventuale documentazione

condominiale.

DECRETO RILANCIO DL 34/2020 – La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. decreto rilancio, DL 34/2020, ha riservato questa mattina una bella sorpresa.

Sembrano infatti essere scomparse le disposizioni di cui tanto si è discettato in questi giorni, in merito al “rinnovo” dell’amministratore e alla posticipazione del termine di approvazione assembleare del consuntivo di gestione.

Ricordiamo che il 70 % della popolazione abita in condominio Ben 14 milioni di

famiglie vivono nel milione di palazzi condominiali stimati sul territorio nazionale,

lasciando la categoria circa 325 mila amministratori di condominio nello stato di

abbandono di cui 25 mila professionisti mal gestendo questa fase di emergenza.

