Fase due a Gallarate: riaprono parchi e cimiteri

La fase due a Gallarate vedrà il ripristino del mercato cittadino e la riapertura di cimiteri e parchi.

Si parte lunedì 4 maggio: riapriranno i cimiteri di Arnate e Cajello (9.00-12.00). Martedì 5 sarà la volta del cimitero monumentale, mentre giovedì 7 di quelli di Cedrate e Crenna. Sabato 10, invece, saranno aperti tutti e cinque i cimiteri della città dalle 9.00 alle 16.00.

«Nonostante ci sia una circolare del Ministero della Salute che impone la chiusura dei cimiteri», spiega il sindaco, Andrea Cassani, «a seguito delle numerose richieste di riaprirli, per evitare assembramenti, troveremo dei volontari che possano contingentare l’ingresso». Il sindaco invita tutti quanti ad assumere un atteggiamento consono, «di non accorrere subito al cimitero».

«La stessa cautela dovrà essere utilizzata per la fruizione dei parchi»: tutti i parchi della città saranno aperti, verranno affissi dei cartelli che esplicitino il divieto di utilizzo dei giochi per i bambini. «Aprirò tutte le aree verdi della città e ci saranno delle persone a presidiare i parchi più grandi».

Quanto alle porte mercato del sabato, sono già state riaperte sabato 2 maggio.

«Io do fiducia alla responsabilità dei gallaratesi: mi auguro che non vi siano atteggiamenti fuori luogo o che non rispettino le norme con cui dovremo convivere da qui a qualche mese». Nel caso di violazione, «sarà mia premura chiudere quel determinato parco».