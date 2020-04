Gallarate riapre il mercato, solo per gli alimentari

Gallarate riapre il mercato, limitatamente ai banchi che vendono generi alimentari, secondo la possibilità concessa dalle norme. Primo giorno: il sabato che viene, il 2 maggio.

Ci saranno alcune regole specifiche, simili a quelle adottate a marzo prima della chiusura, quando già si era in emergenza Coronavirus. «È un modo per far lavorare gli operatori e magari anche per ridurre le code nei supermercato» spiega l’assessore al commercio Claudia Mazzetti.

Ingresso e uscita saranno solo dal varco di via De Magri (di fianco al museo Maga), dove c’è più spazio per parcheggio e anche per il presidio. Il rispetto delle norme sarà garantito dalla Polizia Locale, collaboreranno a regolare gli accessi anche i City Angels. Saranno disponibili anche disinfettanti per le mani.

«Sono ventuno i banchi alimentari hanno confermato: ortofrutta, pescheria, formaggi, rosticceria, alcuni produttori agricoli del territorio». Sarà possibile accedere e acquistare dalle 7.30 alle 14.30.