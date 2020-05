Fuga di ammoniaca a Stabio: al lavoro pompieri e polizia

(immagine di repertorio) – Incidente nel pomeriggio di oggi in una ditta alimentare di Stabio, dove si è verificata una dispersione di sostanze chimiche.

L’allarme è scattato poco prima delle 15.30 in via Laveggio per un guasto che ha portato alla fuoriuscita di ammoniaca.

La zona è stata subito isolata e sul posto sono intervenuti i pompieri di Mendrisio, con un’unità speciale, ambulanze e agenti della Polizia cantonale.

Non si registrano feriti o intossicati. L’area è stata bonificata e gli impianti messi in sicurezza.