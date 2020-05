Gli studenti del Volonté premiati per il progetto di robotica

La cerimonia di premiazione del concorso SI_Fabbrica avrà luogo in modalità virtuale il giorno 29 maggio dalle ore 10 alle ore 11.30 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia (@ProgettoSIscuolaimpresafamiglia).

L’appuntamento sarà un’occasione per premiare i vincitori del concorso e celebrare il percorso di crescita compiuto dagli studenti coinvolti nel Progetto SI, nel pieno spirito che ha contraddistinto l’iniziativa sin dalla sua nascita: fornire opportunità di crescita per gli studenti avvicinandoli al mondo del lavoro valorizzandone il talento e la creatività.

A rendere l’incontro più dinamico ed accattivante, la conduzione di Luca Abete che trascinerà in una mattinata divertente e ricca di messaggi importanti con l’energia e la positività che lo contraddistinguono.

Per valorizzare ulteriormente il lavoro dei ragazzi Fondazione Cariplo ha chiesto un video di pochi minuti in cui il team che ha partecipato al concorso potrà raccontare come è nato e come si è sviluppato il progetto.

La spontaneità dei ragazzi è l’ingrediente più prezioso nella costruzione del messaggio per cui è sufficiente un contenuto registrato anche con uno smartphone. Il video sarà utilizzato nei giorni successivi all’evento come materiale divulgativo sui canali di comunicazione istituzionali del Progetto SI.

Gli alunni M. Ippolito, R. Robustellini, A. Valsecchi e A. Capobianco con il prof. S. Del Vitto con il Progetto “Robots and human movements” hanno superato le prove e si sono classificati al primo posto nella sezione Robotica e al secondo nella sezione Video.