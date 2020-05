Incidente stradale a Comabbio in via Labiena sulla statale 629.

Per cause ancora in fase di accertamento una vettura e un motocarro si sono scontrati. Nell’urto l’auto è finita fuori dalla sede stradale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.