Knights Legnano, via alla ricostruzione per tornare in alto

Anni di scalata, l’ebbrezza della A2 da protagonisti, la salvezza e la decisione di ridimensionare obiettivi e spese ripartendo dalla Serie C Gold. La parabola vissuta dal Legnano Basket negli ultimi anni potrebbe essere destinata a ripetersi: la società del presidente Marco Tajana – che è anche consigliere federale – ha comunicato la volontà di riprendere il cammino con la “mira” di tornare nei tornei di livello nazionale.

La prima mossa di Tajana e del general manager Maurizio Basilico è stata quella di richiamare all’ombra del Carroccio il dirigente Antonio Fagotti, già a Legnano due anni fa e con esperienze in squadre toscane e all’Urania Milano. Fagotti assumerà l’incarico di responsabile marketing e responsabile organizzativo del club biancorosso.

Nel comunicato ufficiale in cui si annuncia il nuovo tassello dirigenziale, gli Knights indicano chiaramente quale sarà l’obiettivo a medio termine: tornare nel giro di due o tre anni a giocare campionati di livello nazionale. Un segnale importante che arriva in un momento difficile per tutto il movimento sportivo ed economico, in attesa di capire come e quando la palla tornerà a rimbalzare sul parquet.