La biodiversità secondo i bambini: il video del Lura

Il titolo del video “La biodiversità è la più bella forma d’arte del mondo” è la sintesi proposta da Francesca (11 anni) che come Gabriele, Sofia, Natalia, Linda, Michele, Alessandro, Giulia, Andrea, Priyankara, Chiara ha seguito durante l’anno le attività di educazione ambientale. Ciascuno di loro ha scritto una frase per spiegare la biodiversità. Da qui il video, che le raccoglie tutte e realizzato per festeggiare la biodiversità dal Centro Biodiversità del Parco Lura, l’Aula Verde e Centro Visite del Parco Lura , nato con l’obiettivo di far conoscere più da vicino la ricca biodiversità che caratterizza il parco.

Gli educatori realizzano un video sulla biodiversità del Parco del Lura con le frasi e le osservazioni condivise dai bambini: un modo per celebrare la giornata mondiale della biodiversità (oggi, 22 maggio) e la giornata europea dei parchi (domenica 24 maggio al motto di “parchi in salute, persone in salute”) , e anche per ringraziare tutti i piccoli e grandi esploratori di natura che hanno partecipato al BioBlitz 2020 nello scorso fine settimana, tra il 16 e il 17 maggio.

A realizzarlo gli educatori di Koinè cooperativa sociale che lavorano al Centro Biodiversità del Parco Lura Antonella, Elisa, Erica, Matteo, Milena, Shirley, Silvia e Zeno che salutano e ringraziano i loro piccoli esploratori di natura per l’impegno.

Il video sarà pubblicato domenica sulla pagina Facebook del Centro biodiversità, pagina che ha trasferito online molte delle attività. Di seguito le principali lanciate in queste settimane.

LA NATURA VISTA DA CASA

Si conclude questa settimana la challenge fotografica del Parco Lura che sulla pagina Facebook @centrobioparcolura e sul profilo Instagram ha lanciato dal 23 marzo scorso ben 8 sfide, dalla natura che si sveglia, alle forme e le simmetrie per finire con i disegni nel cielo che chiudono il ciclo. Sono circa 500 le foto che sono arrivate fino ad ora che raccontano la grande biodiversità presente nell’ambiente anche dei nostri balconi e giardini. Tutte le foto sono state raccolte e pubblicate sulla pagina Facebook del Lura

LE ESPLORAZIONI DI LORY

Lory è la protagonista di una serie di video-storie per bambini e ragazzi alla guida alla scoperta degli insetti, dei fiori e delle tante forme di vita che possiamo scovare nel nostro giardino o sul balcone di casa. Lory ha la voce narrante di una delle educatrici di educazione ambientale della cooperativa sociale Koinè che lavorano per il Centro Biodiversità del Parco Lura a Lomazzo.

Alla fine di ogni video Lory chiede di continuare a seguire la pagina facebook e di inviare una foto e un disegno delle esplorazioni a centrobiolura@ koinecoopsociale.it.

Tutti i video sono raccolti su Youtube nella playlist dedicata a #aluraparcolura

https://www.youtube.com/ playlist?list= PLn2bGaY6V2ZNIkpPHDtUYzwMwXaW2 ScoE

BIOBLIZ 2020

Nel territorio del Parco Lura sono state caricate 141 osservazioni per un totale di 115 specie per la quinta edizione del BioBlitzLombardia2020: l’evento di educazione naturalistica e scientifica delle aree protette lombarde realizzato per la prima volta in maniera virtuale da casa e non sul campo, ha offerto la possibilità a molte persone di vedere con uno sguardo più attento quello che normalmente abbiamo sotto gli occhi.

A queste si aggiungono, oltre allo Sparviere fotografato in Via Roma a Saronno, la presenza a Rovello Porro dell’ibis eremita, specie migratrice estinta in Europa dal XVII secolo e ora al centro di un programma europeo di reintroduzione (LIFE+ Biodiversità), con partner in Italia, Austria e Germania.

Sabato 16 e Domenica 17 maggio, Regione Lombardia e AREA Parchi, in collaborazione con il Parco Oglio Sud, la Riserva Le Bine e con il sistema delle aree protette, hanno infatti organizzato il BioblitzLombardia da casa mia, evento virtuale dal terrazzo, dal giardino o sotto casa.

Durante la due giorni sono state caricate da tutta la regione oltre 7600 osservazioni di uccelli, piccoli mammiferi, farfalle, insetti, ragni o anfibi, erbe o fiori spontanei, funghi e licheni, alberi, sulla piattaforma iNaturalist, attraverso la pagina internet o mediante l’app per smartphone. Un team di esperti naturalisti ha seguito i caricamenti per l’intero weekend, facendo gli opportuni riconoscimenti che hanno dato identificato più di 1360 specie diverse tra tutte le osservazioni arrivate.

“Il successo dell’iniziativa bioblitz” dichiara Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi “testimonia come i parchi Lombardi siano sempre fruibili dai cittadini. Rappresentano una fonte straordinaria di biodiversità che la Regione Lombardia intende valorizzare e preservare nel migliore dei modi. Nella fase post Covid i cittadini sanno sempre più alla ricerca di spazi aperti e verdi. Una sfida per tutti anche per far conoscere al grande pubblico l’offerta naturalistica della nostra regione che comprende zone tutelate sotto il profilo ambientale e che possono essere estremamente attrattive anche sotto il profilo turistico”

Il prossimo appuntamento sarà a settembre e si prevede di organizzarlo all’aperto nei parchi in presenza di naturalisti esperti: il successo inaspettato di questo fine settimana farà ripensare a come coinvolgere i cittadini in prima persona non solo nell’utilizzo dei device (smartphone, tablet) ma anche nella modalità di ricerca. Durante questa edizione senza guide sul campo, infatti, i partecipanti sono stati molto stimolati e responsabilizzati nelle osservazioni, possibile spunto per nuovi progetti di educazione ambientale.

Qui tutti i risultati del BioBlitz di maggio