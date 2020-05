La Carnaghese “mette in pausa” il suo Gran Premio

Negli almanacchi del ciclismo non ci sarà l’edizione 2020 del Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese, la gara in linea più importante tra quelle organizzate dalla società che ha base – appunto – a Carnago, una delle più quotate della provincia.

Il team organizzativo guidato da Adriano Zanzi ha infatti deciso di non proseguire nell’allestimento della gara (che assegna il Trofeo Pino Introzzi) dedicata alle massime categorie al di sotto dei professionisti (Elite e Under 23), che si sarebbe dovuta disputare sabato 29 agosto per la 49a volta. Lo scorso anno la vittoria andò a Francesco Baldi della Overall Tre Colli. (foto in alto)

Troppi i timori in un periodo in cui la pandemia da coronavirus fa ancora una certa paura: «L’incertezza del protocollo sanitario e le inevitabili difficoltà economiche ci hanno indotto, purtroppo, a sospendere la nostra gara» spiega lo stesso Zanzi che in precedenza aveva dovuto cancellare anche il GP dell’Arno, altra “chicca” di casa Carnaghese dedicata agli Juniores e di rilevanza internazionale. Zanzi e i suoi però guardano già avanti e danno appuntamento al 2021: «Entrambe le competizioni verranno riproposte il prossimo anno».