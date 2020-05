La Lega di Samarate propone la benemerenza civica ai volontari

«Durante l’emergenza da Covid-19 abbiamo trovato un tesoro: i volontari del Centro Operativo Comunale», spiegano i consiglieri comunali leghisti di Samarate.

Decine di persone in questi mesi si sono offerte per impiegare il proprio tempo nell’aiuto dei più deboli e dei più fragile nel corso della quarantena: «Insieme ai Genieri sono stati determinanti per dare attivazione ai nuovi servizi: a loro dobbiamo un’immensa gratitudine».

«Il gruppo consiliare Lega propone per loro il Civico riconoscimento della Benemerenza che crediamo debba avere un’investitura da parte del consiglio comunale affinché l’assemblea cittadina possa anch’essa esprimere la propria gratitudine per quanto di prezioso è stato fatto e ancora si farà».