Cinque notti di lavori su A26 Gallarate-Gattico

Sulla autostrada A26 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio, con orario 21:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP26 verso Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese, allo svincolo di Solbiate Arno, al km 355+500, per proseguire in direzione di Milano;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Verbano est”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, si potrà proseguire sulla SP26, in direzione di Gallarate, poi su Via Bettolino e Via Dei Mille e, infine, percorrere la SS33 del Sempione fino alla stazione di Sesto Calende Vergiate, dove si potrà rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proseguire verso la A26 dei Trafori.