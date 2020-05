Lavori di ispezione: settimana di chiusure notturne nel tratto finale dell’A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ispezione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrà proseguire su via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, via Achille Grandi, via Innocenzo XI, via Borgo Vico, via Bellinzona e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso;

–dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di martedì 26 maggio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Como Centro, per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di uscire a Fino Mornasco, al km 29+900;

–dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Como Centro, per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire a Fino Mornasco, al km 29+900;

–dalle 22:00 di venerdì 29 alle 5:00 di sabato 30 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potrà proseguire su Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona, Via Achille Grandi, Via Innocenzo XI, Via Borgo Vico e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso;

-dalle 22:00 di venerdì 29 alle 5:00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare a Fino Mornasco, al km 29+900;

-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Uboldo, per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire a Saronno, al km 15+500.