L’edicola di piazzale Trieste non c’è più, le stazioni non hanno più chioschi per i giornali

La notizia era nota dall’inizio della settimana: l’edicola di piazzale Trieste, quella a pochi passi dalla stazione dello Stato a Varese, ha deciso di chiudere.

Più semplicemente, ha “tirato giù la cler” con la fine della scorsa settimana, e lunedi non ha più riaperto.

Il motivo è stato chiaro però questa mattina: l’edicola è stata infatti abbattuta nell’ambito del cantiere del piano stazioni, proprio nel punto in cui si aprirà il sottopassaggio che da via del Ponte arriverà alla stazione.

Al momento, non sono previsti spostamenti in altre zone limitrofe: con la chiusura e l’abbattimento di quell’edicola non ci sono più quindi più chioschi che vendono giornali nell’area delle stazioni.