L’ultimatum di Sala dopo la folla sui Navigli: “Pronto a chiuderli, Milano deve tornare a lavorare”

«Milano ha bisogno di tornare a lavorare. Non è un vezzo. Non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto ciò».

Va all’attacco di chi ieri ha preso d’assalto i Navigli il sindaco di Milano Beppe Sala. Le immagini di una delle zone più famose della movida milanese che ieri erano piene di persone, ammassate e con le mascherine calate hanno fatto il giro del mondo. Così stamattina il sindaco ha dato l’ultimatum ai milanesi.

«Potevamo essere inconsapevoli mesi fa, ma ora no -ha detto in un video postato sulla sua pagina Facebook-. O le cose cambiano oggi o io domani prenderò provvedimenti: chiudo i navigli o chiudo l’asporto. Poi lo spiegate voi ai baristi».

Sala ha ribadito che già da oggi aumenteranno i controlli nell’area ma che «non è un guardia e ladri, non è un gioco. Non possiamo permettercelo». E per questo «io non permetterò che l’1% dei milanesi metta a rischio il 99%», quelli che ciò stanno rispettando le regole.